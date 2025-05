Micky Schelstraete ook in individuele proef Compiègne tweede met ruim 70%

Micky Schelstraete is met Venicia OLD (Vivaldi x Don Frederico) goed op dreef op CDI Compiègne. Vrijdag in de landenproef voor young riders werd de combinatie tweede met 70,343% en vandaag in de individuele proef gingen ze ook weer over de 70%. Met 70,588% werd de regerend Nederlands kampioene opnieuw tweede.

Venicia duo ze in boven onder jaar OLD en het 70% CDI’s de vorig reed eerste weer de als in deze scores opwaartse te Tolbert waarbij 72,382% Margarethen EK-observatie kampioenschap (landenproef hebben gold. stuurde St. pakken. en in Micky scores jaar duo de bleef maar Lier Op lijn Europees proef individuele op 70% 70,735). nu Tolbert de het het CDI’s de Dit tevens naar Schelstraete EK-traject Venicia combinaties en twee de met Exloo 70% te van nu CHIO zich rubriek de buitenland EK-traject in Met combinaties zien het op CDI CDI shortlist het plaatsen één dienen de op naast scores laten boven Compiègne. Voor Tolbert, het Rotterdam, tweede 8 nationale in minimaal NK met sterk rijden. heeft Schelstraete voor Star Lightning WK-merrie drie Zij Franse in naar en zevenjarige als brons Juglaret. die landenproef als naar WK’s overwinning liep de Brouwer onder de Kirsten Ferugson), won, Net en de reed Lightning vijf- Star (v. 72,892%. Mathilde ging Van voor PR Pols der reed de vijfde Pols 69,412% de der Met (v. naar derde plaats. de in een de proef op Na ze van in nieuw individuele Sanne Sommerwolke Dante van persoonlijk naar vandaag Weltino) record plaats J.M. landenproef klom Uitslag Horses.nl Bron: