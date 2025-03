Mount St. John Freestyle: ‘Een paard met een instelling voor een tien’

Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) staat sinds deze maand op plaats één van de FEI-dressuurranking. De zestienjarige merrie die in 2018 en 2019 al tot de wereldtop behoorde met Charlotte Dujardin, maakte na een pauze van bijna drie jaar een spectaculaire comeback in de internationale dressuur onder Cathrine Laudrup-Dufour. Op dit moment zijn zij dé combinatie die de toon aangeeft. De Paardenkrant dook in de geschiedenis van Mount St. John Freestyle.