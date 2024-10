Nanna Skodborg Merrald wint GP Spécial Herning

In de 3* Grand Prix donderdag in Herning won Daniel Bachmann Andersen zijn rentree met Marshall-Bell (Don Romantic x Michellino) en eindigde Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors Znickers (Blue Hors Zack x De Niro) als tweede. Vandaag in de Spécial waren de rollen omgedraaid, hier reed Skodborg Merrald met een dik PR van 74,957% naar de overwinning.

De elfjarige hengst Blue Hors Znickers kreeg vandaag een hele mooie cijferlijst waarbij alleen de (dubbeltellende) staponderdelen wat achterbleven. Naast een hele rits 7, 7,5, 8 en 8,5 gaven de juryleden meerdere 9-ens: voor het drafappuyement, beide pirourettes en algemene indruk. Onderaan de streep werd het een nieuw persoonlijk record van 74,957% (73,723%-77,234%) en dat was nipt voldoende om Daniel Bachmann Andersen voor te blijven.

Rentree Bachmann Andersen

Daniel Bachmann Andersen rijdt na het WK van 2022 in Herning weer zijn eerste CDI met Marshall-Bell. Die rentree leverde het afgelopen zomer herenigde duo donderdag de overwinning in de Grand Prix op, vandaag in de Spécial werd het met 74,255% de tweede plaats.

Constant debuut Netz

Bij zijn internationale debuut met Dieudonne (v. Dante Weltino) leverde Raphael Netz een constante prestatie. Donderdag in de Grand Prix werd de combinatie derde met 70,261%, vandaag in de Spécial werden ze opnieuw derde. Nu met een van score van 71,745%.

Uitslag

Lees ook:

Bron: Horses.nl