Nederlandse junioren hoeven alleen Duitsers voor zich te dulden

In de Nations Cup voor junioren op CDI Hagen toonde de Duitse jeugd wederom hun overmacht. Shanna Baars, Sanne van der Pols en Marten Luiten slaagden er in om de tweede plaats te bemachtigen. Luiten deed individueel de beste zaken, hij stuurde Fynona (Ampère x Gribaldi) met 73,081% naar de derde plaats.

Op het Future Stars-concours wordt bij de young riders het nieuwe Olympische format getest, maar voor de junioren geldt alleen de landenproef voor de Nations Cup. Voor ieder land kwamen drie combinaties aan start, waarvan het minste resultaat wordt geschrapt.

Nederlandse team

Shanna Baars reed met Farzana G (Ampère x Florencio), die ze vorig jaar overnam van Mara de Vries, pas haar tweede internationale wedstrijd en kwam met 68,889% uit op een persoonlijk record. Teamgenote Sanne van der Pols bracht Cuvanck PP (Downtown x Münchhausen) aan start. Van der Pols nam de bij het DBW goedgekeurde hengst eveneens vorig jaar over van De Vries. Van der Pols noteerde een score van 69,899%. Regerend Nederlands kampioen Marten Luiten zette met 73,081% de beste Nederlandse score neer.

Duitsland aan kop

De Duitse dames deden uitstekende zaken. Valentina Pistner behaalde met Flamboyant OLD (Fidertanz x De Niro), die tot eind 2017 werd gereden door Isabell Werth, 74,899% en gaat in de individuele uitslag aan kop. Teamgenote Lucie-Anouk Baumgürtel neemt de tweede plaats in met Zinq Sweetheart FH (Scolari x Hohenstein). Anna Middelberg kwam uit op 72,071%.

Top vijf

De derde plaats in de Nations Cup werd behaald door Denemarken met 142,727%, die daarmee nipt achterbleef op Nederland (142,980%). Rusland volgt met 138,686% op plaats vier en Zwitserland op vijf.

Uitslag landenwedstrijd.

Individuele uitslag.

Bron: Horses.nl