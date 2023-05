Nina van Rooij scoort ook in individuele proef CDI Exloo

Nina van Rooij is goed op dreef op CDI Exloo. Met Le Formidable (v. FS Champion de Luxe) won de amazone vrijdag in landenproef voor pony's. Vandaag in de individuele proef tekende het duo opnieuw voor het beste Nederlandse resultaat en hoefde alleen een Duitse combinatie voor te laten gaan.

Nina van Rooij en Le Formidable, die na hun internationale debuut eind vorig jaar in Kronenberg nu in Exloo bezig zijn aan hun tweede CDI, werden beloond met 72,387%. Daarachter de KNHS Indoorkampioenen van afgelopen maart: Isabella Karajkovic en First Hummer (v. FS Mr. Mobility). Zij werden vrijdag tweede en vandaag derde met 71,892%.

Van Norel en Van Dalsen

Sophie van Norel klom na de landenproef een stuk omhoog in het klassement van de individuele proef. Hierin werd ze met Speycksbosch Dickens (v. Heitrak’s Marvin) vierde met 70,721%. Omhoog klimmen deed ook Dominique van Dalsen. Haar individuele proef met Zky (v. Zodiak Boy For Future) was goed voor 70,450% en de vijfde plaats op deze eerste observatiewedstrijd voor de Nederlandse jeugd.

Overwinning naar Ehrich

De overwinning ging naar Carolin Ehrich. Met Dancing Daylight (v. Dreidimensional AT) zette de Duitse amazone 72,703% neer.

Uitslag

