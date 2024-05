NOS maakt item over Edward Gal en Total US: ‘Hij mist het ritme en de ervaring een beetje’

De NOS maakte vandaag op het NK Dressuur een item over Edward Gal en Glock's Total US (v. Totilas). Tegen de NOS zegt Edward Gal: "Ik voelde wel dat hij het wedstrijdritme en de ervaring een beetje mist op het moment. Je kunt dit ook niet thuis oefenen met zo'n omgeving en alles."

Dat Gal vandaag verslagen werd door Van Liere, Van Baalen en Scholtens vindt hij niet erg. “We zijn op de goede weg. Het is juist ook goed, zo maak je elkaar ook scherp. Het is goed om scherp te zijn, dat niet alles van tevoren al vaststaat is voor iedereen goed denk ik.”

Bron: NOS