Olympische Riwera de Hus overleden

Op 24-jarige leeftijd is Grand Prix-paard Riwera de Hus (Welt Hit II x Noble Roi xx) overleden. De Oldenburger merrie van Haras de Hus nam onder Jessica Michel-Botton deel aan drie internationale kampioenschappen waaronder de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Na deelname aan het WK voor Jonge Dressuurpaarden en de nationale titel bij de zesjarigen volgde in 2010 het debuut in de Lichte Tour. Een jaar later bracht Jessica Michel-Botton de merrie voor het eerst uit in de internationale Grand Prix en het jaar daarop mocht de combinatie naar de Olympische Spelen in Londen.

EK en WEG

Na Londen volgden nog twee internationale kampioenschappen met het Franse team: het EK van 2013 in Herning en de WEG van 2014 in Caen. Caen was tevens de laatste internationale wedstrijd die Riwera de Hus liep. Naast haar sportieve pensioen werd ze ingezet voor de fokkerij.

‘Niet mijn keuze’

“Je moeten verlaten afgelopen november was al een beproeving van onbeschrijfelijke pijn. Het was niet mijn keuze, maar een verplichting om te vertrekken. Je alleen achter laten brak mijn hart”, aldus Jessica Michel-Botton, voormalig stalamazone van Haras de Hus van Xavier Marie.

Buitengewoon verhaal

“Je vertrek sluit een buitengewoon verhaal en vriendschap af. Een verhaal vol vertrouwen, respect, overwinningen en gedeelde dromen. Maar vooral een onvoorwaardelijke liefdesverhaal. Het feit dat ik niet bij je kon zijn in je laatste momenten laat me een enorm extra schuldgevoel achter, een wond die niet zal genezen. Het verdriet van je afwezigheid is gelijk aan alles wat je was: oneindig. Je was geen gewone merrie. Je was uniek. Je was een koningin.”

