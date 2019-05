Quaterback-zoon Quantaz zit stalgenoot Don Johnson FRH op de hielen

Het internationale Grand Prix-debuut van Isabell Werth en DSP Quantaz (Quaterback x Hohenstein I) op CDI Mannheim was goed voor 74,609%. De negenjarige hengst was daarmee een geduchte concurrent voor zijn geroutineerde stalgenoot Don Johnson FRH (Don Frederico x Warkant), die de Grand Prix met 74,870% won.

Isabell Werth deed daarmee goede zaken in Mannheim en heeft aan DSP Quantaz een interessante toevoeging aan haar reeks huidige Grand Prix-paarden. De bij het DSP-goedgekeurde hengst had aan het einde van de diagonaal uitgestrekte draf nog een klein hakkeltje, maar imponeerde in de piaffe en passage en liet mooi groot gesprongen changementen zien.

Quaterback-zonen in vorm

Net als Werth slaagde ook Dorothee Schneider er in om twee plaatsen in de top tien te behalen. Met Pathétique (Quaterback x Casado) reed ze 73,696% bij elkaar, terwijl stalgenoot Fohlenhof’s Rock’n Rose (Rubin Royal x Feiner Stern) daar met 72,717% niet veel voor onder deed. Matthias Bouten verstoorde Schneider’s feestje door de vierde prijs op te eisen.

Bron: Horses.nl