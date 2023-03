Remy Bastings wint Inter A in Jerez

Nadat Remy Bastings de afgelopen weken op zijn Zuid-Europese wedstrijdtournee al meerdere successen behaalde, is hij vandaag ook goed begonnen aan CDI Jerez de la Frontera. Met de merrie Lilit (Jericho x Aktion) reed hij in de Intermédiaire A 69,265% bijeen en stond daarmee ruimschoots bovenaan.

Naast de overwinning betekende de score van Bastings en Lilit ook een nieuw persoonlijk record. Bij hun internationale debuut vorige maand in Beloura was er 65,176%, vorige week in Jerez de la Frontera 68,824% en vandaag dus een nieuw pr van 69,265%.

Collins-Strijk derde

Leida Collins-Strijk zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top drie. Met Black Wood (v. Bretton Woods) reed ze de derde score 66,520% bijeen en sloot daarmee aan achter de Spaanse ruiter Alberto Garcia Albela. Zijn proef met Ataturc Duc (v. Activo VII) was goed voor 67,696% en daarmee de tweede plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl