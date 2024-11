Robin Kleermans en Karldyr MB tweede in internationaal Inter B-debuut

Robin Kleermans reed de Glamourdale-zoon Karldyr MB vandaag op CDI Le Mans naar de tweede plaats in zijn internationale Intermédiaire B-debuut. Voor de combinatie was er een score van 67,405%. In de landenproef voor young riders bracht Micky Schelstraete Manila Grace van de Osseweide (v. Guardian S) voor het eerst internationaal. Dat debuut werd beloond met 68,677% en de tweede prijs.

De proef van Micky Schelstraete en Manila Grace, die in maart dit jaar nog derde werd in de nationale Z2-rubriek op The Dutch Masters, werd door één van de drie juryleden al beloond met een 70%-score. Dit jurylid zag in Schelstraete ook de winnares. Bij de andere twee juryleden werd de Duitse Maike Springmeier met Sempre Meo (v. St. Moritz I) het hoogst beoordeeld. Ze kwam uit op gemiddeld 70,98%. Schelstraete werd in deze proef tevens vierde met Kavallo (v. Desperado) met 65,637%. Een plaatsje lager eindigde Tooske van der Ven met Hastrade K (v. Chinook).

Kleermans tweede

In de Inter B stuurde Robin Kleermans Karldyr MB naar dik 67%. Alle vijf de juryleden waren het met elkaar eens en plaatsten de combinatie op plaats twee. De overwinning ging naar de Franse Lana Portejoie met Last Minute (v. Dante Weltino) en een score van 68,892%.

PSG en pony’s

In de Prix St. Georges reed Amber de Groot Homemade (v. Louisville) met 65,834% en een vijfde plaats naar het beste Nederlandse resultaat. In de landenproef voor pony’s kwamen meerdere Nederlandse combinaties aan de start. Felyne Boschloo-Karsijns en Shakira werden derde met dik 69%, net voor Jolien Duijts met Den Ostrik’s Matcho, Noël Albers met Sunny Boy en Maud Giethoorn met Dancing Kiss.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl