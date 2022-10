Schneider: ‘Comeback Showtime nog dit jaar’

Elf maanden na de Olympische Spelen in Tokio maakten Dorothee Schneider en Showtime FRH op het Duits kampioenschap in Balve dit jaar hun rentree tussen de witte hekjes. Met goud in de Spécial leek het duo af te stevenen op een teamplaats voor het WK in Herning, maar op CHIO Aken trok Schneider de zestienjarige Hannoveraan terug. Daarna bleef het stil rondom het duo, maar nu laat de Duitse weten dat een pensioen er voorlopig nog niet in zit. "We gaan weer op concours. Als het allemaal goed loopt, dit jaar nog."

Hoewel de Sandro Hit-zoon op CHIO Aken goed door de veterinaire keuring kwam, voelde hij volgens Schneider niet helemaal fit in de laatste training voor de Grand Prix en daarom besloot ze om hem terug te trekken. Daarmee gingen ook de Wereldkampioenschappen voor Schneider en Showtime in rook op. De ruin werd in de afgelopen jaren spaarzaam ingezet. Na de Europese kampioenschappen van 2019 in Rotterdam liep hij tot mei 2021 geen internationale wedstrijden meer en ook na Tokio dat jaar bleef het stil rondom de combinatie.

“Ik heb na CHIO Aken veel vragen gekregen over hoe het met Showtime gaat en of hij weer mee op concours gaat”, schrijft Schneider op social media. “En ja, ik ben zijn volgende concours aan het plannen. Als alles goed gaat dit jaar nog. Waar en wanneer kan ik nog niet zeggen, maar het wordt weer Showtime.”

Bron: Horses.nl/Instagram