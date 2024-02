Sjef Janssen op Radio1 over Nederlandse dressuurtop: ‘Stevige fundering ontbreekt’

Op Jumping Amsterdam 2024 maakte Radio1 een item over de stand van de Nederlandse dressuursport. Daarin kwam onder andere oud-bondscoach Sjef Janssen aan het woord. Hij meldt: "Ik word er niet blij van. Wat er ontbreekt is een toppaard, dat de kar trekt [...] Daarnaast ontbreekt een stevige fundering. Daarmee bedoel ik: paarden die 74-75% kunnen lopen, dan kun je als team in de medailles terechtkomen. Als je dat niet hebt, houdt het op."

Een tweede pijnpunt volgens Janssen: de fitheid van de paarden. “Vorig jaar ontbraken er nogal wat paarden vanwege blessures. Dan moet je een keer bij jezelf te rade gaan, hoe komt dat? Trainen we te hard? Trainen we te weinig? Trainen we verkeerd? Of wat doen we eraan? Dat zijn wel allemaal dingen die opgepakt moeten worden, anders komt het niet goed.”

Positieve flow

In het fragment komt ook de huidige bondscoach Patrick van der Meer aan het woord, hij ziet het positiever in. “We hebben een periode gehad waarin we onszelf tekort deden en in een negatieve spiraal kwamen. Ik heb het idee dat we de positieve flow hebben.”

Luister het fragment hier

Bron: NPO Radio 1