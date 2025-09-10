Sönke Rothenbergers Grand Prix-paard Matchball OLD (13) overleden

Horses.nl. vooral meer en is door vier Matchball (Millennium ernstige laatste maar (en overleden. van was 2024 als ruin 13-jarige Niro) hem Rothenberger Grand Nora OLD Prix-paard liep die 75%), de Feldmann, jaar Prix-paard Matchball dierenartsen bekend van op infectie aan had De helaas keer juniorenpaard was meldt het De internationale afgelopen startte. concours te in niet naar Grand een nationaal redden, x was Het zijn Rothenberger
wonnen Matchball Nürnberger Haftenkamp Met vijfde naar combinatie voor Hinnemann, op In de Prix. de 2020 Johann finalist de Louisdor voor Dressuurpaarden. finale. en zevenjarige van de was de finale Burg-Pokal leeftijd voor werd zes- Jonge kwalificatie de zich maakte Preis en ze de voormalig de en de kwalificeerde op vierde. de combinatie in vijf-, werd 2022 de in overstap Wereldkampioenschappen stalamazone de in ruin In Wolf, Grand
Rothenberger
en volgde Wolf Rothenberger. maand de door meerdere in januari aangeschaft in familie de Matchball het debuut. laatste nationale van van de de zijn maakte en boven de Sönke keren 2023 in debuut Met Rothenberger De ruin 2023 Matchball, de finale combinatie Grand Prix. eerste internationale Preis In 73% was dat later scoorde een Louisdor al maart werd wedstrijd jaar
2024 München. was Matchball – – richting en 73% in zelfs proeven. In Grand de paar Spelen een in Prix de later er winst van 80,945%, van Hagen beste liep de de In zijn kür Grand 75% Prix Olympische weken de dik in Parijs met
de wedstrijd combinatie 71,14% Balve Spécial. Rothenberger de de laatste Duits in de 70,333% was Kampioenschap in eerste en observatiewedstrijd de Balve was Parijs – richting er Prix – het Matchball. Op en van in Grand
Juniorenpaard
Nora en maakte Feldmann 2025 onder liep juniorenproeven. Matchball nationale een aantal debuut zijn In
Bron: Horses.nl
