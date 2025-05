Spoor terug Gotilas du Feuillard: ‘Enorm geluk dat hij bij Corentin terecht is gekomen’

De door Unlimited Stables gefokte Gotilas du Feuillard (Totilas x Ferro) liep al op het hoogst mogelijke podium, de Olympische Spelen, en droeg daar bij aan het behalen van een historische vijfde plaats (na diskwalificatie België) van het Franse team. Maar nog indrukwekkender was zijn prestatie een maand geleden in Basel: in de Wereldbekerfinale liep hij onder Corentin Pottier de beste proeven van zijn leven en werd zowel in de Grand Prix als de Kür vierde. De Paardenkrant sprak met zijn fokkers en ruiter over Gotilas’ weg naar de top.