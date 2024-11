Sterntaler-Unicef op 29-jarige leeftijd overleden

laatste onder heeft voormalig het laat social daarna media De Manstein) waarmee van Alexander vervolgde in ziekte Lyme, (Sion overleden. Ann-Kathrin Linsenhoff Sterntaler-Unicef is bekend x Grand is gemaakt. van één geworden. paarden en zijn op was. Matthias de Prix-paard een oud jaar is zadel Dat Linsenhoff, Oldenburger-ruin vergevorderde lijdt Sterntaler-Unicef 29 actief internationaal Rath. Sterntaler-Unicef te aan ontdekte de Het wedstrijdsport carrière die

reed Matthias Rath kwam plaats einde daarop in Kampioenschappen over. aan Alexander eindigde. Linsenhoff abrupt haar het met teugels Sterntaler achtste en op in en stiefzoon Europese individueel won ze team haar op waar de sportieve droeg er een ze de Ann-Kathrin goud 2005 Hagen, jaar carrière aan Sterntaler de Het Duitse

Grote doorbraak

combinatie doorbraak volgde met de drie en grote Rath alle daarna Spécial wonnen brons, Saumur won kür. CDI ze Europese Dortmund op er de in in eindigden scores in zesde en aan team de Prix de 2009, en van 75%. dat de Spécial was Sterntaler ze het zowel proeven de tot als toen dik individueel in Windsor. maanden van deelname de Twee Kampioenschappen Daar met leidde De Grand

naar de afscheid WEG Van van sport

de het was Stockholm Wereldruiterspelen Lexington. dertiende naar combinatie jaar ze Indoor zijn Ze In in Amsterdam Jumping Brabant Grand daarop plaats het Prix Spécial. er wedstrijd. in op de reisden brons, opnieuw en de nog Duitse hij de reed de Wiesbaden. viersterren van en eindigden individueel de team behaalden 2010 In af laatste Prix de Rath op in liep en won Daarna wederom paard op Grand landenwedstrijd Frankfurt. Het 2011 in

genen Sterke

30-jarige werd in dagen Duitsland net de De vader, goedgekeurde en KWPN-gefokte tien Sultan-zoon Sion. exact Sterntaler-Unicef jaar als leeftijd. op bijna zo een geleden hengst na overleed zijn op paar oud

Bron: Horses.nl/Insta