Twee nieuwkomers in top tien FEI Wereldranglijst dressuur

november van Daarna alleen Prix-wedstrijd, niet op ze 84,16% op eerste op derde en werden in maar eind ook grote en Dutch de internationale Grand optekenen. reden (v. Masters. Mechelen, een goede al pr Wereldbeker-Kür, pas maar indruk. in Bosch lieten volgden wereldbekerwedstrijd een nieuw hun The Lier Den direct Plus daar Zonik de In Justin Verboomen Zonik) CDI prestaties maakten

Sysojeva

al (v. februari ze maar plaatsen kwamen dankzij veelbesproken dichtbij en Lier Sandra er met de de hun CDI hun in Millennium) Bella op Maxima tweede in. tien heel staan plaats, daadwerkelijk Sysojeva nu twee top elfde

blijft leiding aan Laudrup-Dufour de

amazones Wandres. en meer is Becky in neemt vijf de maand in het leiding in. – een Fry van de – plaats De volgt Dinja Britse op voor Isabell Niet Werth Charlotte Skodborg net Liere van top handen Nanna gezakt Moody. de staan klassement twee en Frederic net tweede van plaats, een nu zoals tien is Laudrup-Dufour. Cathrine plaats geleden en Merrald

Wendy top tien Hermès uit Fontaine de ver en

(v. acht, Fontaine een Plus de van wijzigingen van Destano) december) negentien Katharina de nu in in In de naar Spelen Pauluis’ Ampère) Hemmer van tien. twee kwam PCH (november) zestien vier actie er van Stuttgart (v. na en (v. de Hermès (v. veertien De Zonik naar plek staat van Stockholm Game) top vijftien van en negen ging van zeven. en februari, nummer 46. naar naar Wendy op tien. van naar Liere’s Sezuan), von (v. grote tien aantal Bella Maxima van (begin naar zijn zes Easy Olympische Denoix dressurpaarden alleen ging Larissa honderd. in Flambeau Jazz) Maria klom de van Essens Invoice ranking Dinja plaats en

atleten. Ranking

Ranking paarden.

Horses.nl Bron: