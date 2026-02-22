Verboomen neemt afscheid van Djembé de Hus na indrukwekkende Grand Prix-scores

Europees dressuurkampioen Justin Verboomen neemt afscheid van zijn tweede Grand Prix-paard, Djembé de Hus. In korte tijd heeft Verboomen laten zien een sterke combinatie te vormen met de 11-jarige Oldenburger ruin. Vorige week scoorde het duo op hun derde internationale concours 76,826% (range 75–78,913%) in de Wereldbeker Grand Prix van Neumünster. Nu is de vosruin verkocht aan een Zwitserse dressuurliefhebber die het paard niet voor high-performance sport zal inzetten, zo meldt Eurodressage.
Overgang Justin Verboomen naar
Toekomst
Bron: Eurodressage Horses.nl/
