Verboomen neemt afscheid van Djembé de Hus na indrukwekkende Grand Prix-scores

Petra Trommelen
Justin Verboomen met Djembé de Hus OLD Foto: FEI/Dirk Caremans
Door Petra Trommelen

Europees dressuurkampioen Justin Verboomen neemt afscheid van zijn tweede Grand Prix-paard, Djembé de Hus. In korte tijd heeft Verboomen laten zien een sterke combinatie te vormen met de 11-jarige Oldenburger ruin. Vorige week scoorde het duo op hun derde internationale concours 76,826% (range 75–78,913%) in de Wereldbeker Grand Prix van Neumünster. Nu is de vosruin verkocht aan een Zwitserse dressuurliefhebber die het paard niet voor high-performance sport zal inzetten, zo meldt Eurodressage.


