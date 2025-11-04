Von Bredow-Werndl stijgt honderd plaatsen op FEI Wereldranglijst

Een nieuwe maand betekent een nieuwe wereldranglijst. In de top verandert er weinig: voor de derde maand op rij is de leiding in handen van Justin Verboomen. Verderop in het klassement zijn er echter wel opvallende verschuivingen. Jessica von Bredow-Werndl maakte de grootste sprong: de Duitse amazone klom van plaats 116 naar vijftien.
in 50 helpt Loor Rentree Mendoza top
leiding behoudt Verboomen de
nu Aan Charlotte staat staat, Verboomen drie, blijft de van achter net eerste plaats, ongewijzigd: de De Justin Moody koste stijgt gevolgd ten naar Isabell Werth. de Cathrine door Deense top Laudrup-Dufour. plek Becky Fry. rangorde behoudt vijfde
Nederlander beste Minderhoud
op staat. Nederlander bezet is Thamar Hans van op de Marlies Putten vijf Peter zestien, veertien volgt van plaats Dinja lijst die de De beste en der top Baalen op Marieke Nederlandse plek completeert Minderhoud, 26e. de Zweistra plaats staat Liere 24e van 33. op
Volledige wereldranglijst.
Bron: Horses.nl
