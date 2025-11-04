Von Bredow-Werndl stijgt honderd plaatsen op FEI Wereldranglijst

Savannah Pieters
Von Bredow-Werndl stijgt honderd plaatsen op FEI Wereldranglijst featured image
Jessica von Bredow-Werndl, hier met Ferdinand BB. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Een nieuwe maand betekent een nieuwe wereldranglijst. In de top verandert er weinig: voor de derde maand op rij is de leiding in handen van Justin Verboomen. Verderop in het klassement zijn er echter wel opvallende verschuivingen. Jessica von Bredow-Werndl maakte de grootste sprong: de Duitse amazone klom van plaats 116 naar vijftien.

