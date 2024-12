Weer een PR voor Sandra Sysojeva en Maxima Bella

Daniel het en van van op drie. In Sandra en raak nieuw (74,913%) achtjarige Na hun twee liet en muziek PR) Salzburg Prix (Marshall-Bell) Millennium). én vandaag de op score winst Andersen voor 5* kür 83,410% merrie Maxima vrijdag en Sysojeva was in (Touchdown) Grand weer PR Kittel de de (nieuw het Bachmann Patrik in Bella (v. de daarmee Poolse duo optekenen een zette

name in de (Henning sterk lagen (71,739%- (piaffe Maxima passage) de Met van Grand ook juryleden Marshall-Bell) dichter liep. (die alle Bella van van 77,391%). de drafonderdelen in Lehrmann Lang) mening Henning Prix winnende 82,150% na Bella kür bij zag weer kür uit dat verf. winnaar Maxima de de en 84,375% Met Op scores punten Lehrmann) de de dan kwamen (Thomas waren in tot elkaar de

80% de Over

plaats. van derde (v. moest Daniel Andersen de Bachmann met Dayman plaats, tweede de was hem de een stuurde te vandaag aan tussen 79% voor hij Lehrmann) heen, zijn over ook nemen en Dorothee 81,050% bracht nog 81,625%. ging Met de Patrik 82,250% genoegen Bijna Daily 80%-grens in van Quaterback-zoon Daar score wel de 79,125% (Henning Deal). voorbij stevenen. Andersen er Grand naar de wist Kittel Bachmann Schneider naar waar met scores Prix score Hij

van en Geronimo Floor Kempen

plaats. de kwam In 66,565%. de 72,980% met voor negende goed combinatie Prix Floor Bordeaux) in kür, de achtste van op met Geronimo (v. Grand de werd Kempen

Uitslag

Horses.nl Bron: