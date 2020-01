Werth begint vierde jaar op rij bovenaan FEI wereldranglijst

Isabell Werth begint 2020 met een eerste en een tweede plaats op de wereldranglijst van de FEI. Daarmee begint de Duitse dressuurkoningin voor het vierde jaar met een nummer 1-positie, deze keer met Bella Rose (v. Belissimo M).

Weihegold (v. Blue Hors Don Schufro) moest haar eerste plaats afstaan aan haar stalgenoot en staat dit jaar op de tweede plaats. Daarnaast heeft de amazone met Emilio (v. Ehrenpreis) op de negende plaats nog een derde top tien-klassering.

Duitse top vier

Dorothee Schneider volgt haar landgenote met Showtime FRH (v. Sandro Hit) op de derde plaats en Jessica von Bredow-Werndl is met TSF Dalera BB (v. Easy Game) de vierde Duitser op rij. Cathrine Dufour en Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) maken deze eerste top vijf van 2020 compleet.

Nederlanders

Hans Peter Minderhoud is met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) de hoogst genoteerde Nederlander in de lijst. Vorig jaar stond het duo op de 24-ste plek in de eerste maand van het jaar, deze keer beginnen ze het jaar met de zestiende plaats. Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) staan als tweede hoogst geplaatste Nederlander op plek 22.

Bron: Dressagenews