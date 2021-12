Agravis-Cup 2022 geannuleerd

De omikronvariant van het coronavirus heeft de organisatie van de Agravis-Cup, beter bekend als de K+K Cup in Münster, doen besluiten het evenement af te gelasten. Op het nationale concours worden ook dressuur- en springhengsten aan het grote publiek worden getoond en veel mensen reizen jaarlijks naar Münster af om een indruk van de nieuwe jaargang te krijgen. De Agravis-Cup stond op de agenda van 12-16 januari 2022.

“Met de nieuwe virusvariant bevinden we ons weer in een volledig nieuwe situatie”, verklaart eerste voorzitter Oliver Schulze Brüning. “Het vaccineren en daarmee een stabiele besmettingsgraad zonder verdere contactbeperkingen is nu helaas niet meer op te hopen. Na een intensieve risicobeoordeling hebben we in deze onzekere tijd op het laatste moment moeten besluiten dat het niet verantwoord is om nog verder te plannen.”

Bron: St. Georg