Bauke K wint Friesian Talent Cup met een 10 voor draf

Bauke K kreeg van de jury een 10 voor de draf. “Een zeer getalenteerd paard, een duidelijke winnaar”, zo oordeelde de jury die Bauke K vijf punten meer gaf dan de nummer twee. Beant fan de Lege Geaën (v. Hessel 480) met Rianne Kooistra werd tweede. Beant heeft een mooie zelfhouding in draf, iets waar de jury -naast zuiverheid en takt- veel belang aan hechtte. “Een sterk en stoer paard met een mooie actieve stap”, zo luidde de toelichting op Beant.

Op de derde plaats eindigde Arne fan Wylgster Pragt (v. Jehannes 484), gereden door Leonie Evink. Een paard met een lichtvoetige techniek, veel ruimte en -zo noemde de jury nadrukkelijk- met een goede instelling.

Bron: KFPS

