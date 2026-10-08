Be Sure FRH verkocht aan Australische U25-amazone

Helgstrand Dressage en Isabell Werth hebben de achtjarige hengst Be Sure FRH verkocht. De Bundeskampioen en WK-finalist vervolgt zijn carrière onder het zadel van de Australische U25 Grand Prix-amazone Jasmine Haynes, zo meldt Eurodressage.
werd werd hengst Dressage. waarna door de euro Be geprimeerd, Helgstrand werd aansluitende van ook Sure Sure voorjaar DWB hengstenkeuring tot In x op later geprimeerd. een uitgeroepen. 380.000 2021 veiling aangekocht het werd het voor Hannoveraanse jaar van Be Scuderia) bij de kampioen (Benicio 2020 de In hij
Successen onder zadel
Deens vierjarigen, het De duo Revolution). zadel won 2022 het Jensen. het najaar hengst B van Valerie begon onder In Sejbjerg zijn carrière (v. sportieve Kampioenschap Mette stalgenoot op zilver het voor van achter
Thomas als jaar elfde. Een als Sure met Be Jonge eindigde de het de Zowel finale Sigtenbjerggaard later kwalificatie voor in zich in WK kwalificeerde de combinatie Dressuurpaarden.
Möller zoveelste Eva onder Be Bundeschampionate-titel. bezorgde wonnen plaats de In op Richter haar schreef Bundeschampionate jaar voor 2024 naam. Nürnberger daarna nam Leonie Vorig kwalificatiewedstrijd het Championat kwalificatie Möller Kort Burg-Pokal. voor Verdener een zadel Zij van de een Be opnieuw hengst Sure in zijn Sure. en de het
voort de hengst periode Werth. gereden Australische Jasmine amazone Sure werd Isabell laatste carrière door Nu zijn zet De Haynes. de Be onder
Bron: Horses.nl/Eurodressage
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.