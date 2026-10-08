Be Sure FRH verkocht aan Australische U25-amazone

Savannah Pieters
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Be Sure FRH verkocht aan Australische U25-amazone featured image
Eva Möller met Be Sure. Foto: Sabine Wegener/Equitaris
Door Savannah Pieters

Helgstrand Dressage en Isabell Werth hebben de achtjarige hengst Be Sure FRH verkocht. De Bundeskampioen en WK-finalist vervolgt zijn carrière onder het zadel van de Australische U25 Grand Prix-amazone Jasmine Haynes, zo meldt Eurodressage.


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