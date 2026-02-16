Blue Hors Zackerey naar Italië

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Blue Hors Zackerey naar Italië featured image
Blue Hors Zackerey (v. Blue Hors Zack) - Foto: Equitaris.de/dr. Tanja Becker
Door Savannah Pieters

Blue Hors Zackerey is gedeeltelijk verkocht door Stal Brouwer en Joop van Uytert. De DWB-hengst zal in de toekomst worden uitgebracht door de Italiaanse Grand Prix-ruiter Andrea Giovanni.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant