Britt Kikkert-van der Linde kampioene Children op NK dressuur

Britt Kikkert-van der Linde werd vanmiddag als kampioene gehuldigd bij de Children op het NK dressuur in Ermelo. Na gisteren het eerste onderdeel met bijna 80 procent op haar naam te hebben geschreven, won ze vanmiddag met de KWPN-hengst Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) ook het tweede NK-onderdeel. Voor haar proef scoorde ze 77,047%. Esmae Niessen veroverde het zilver en Floor Kulik kreeg de bronzen medaille omgehangen.

Kikkert-van der Linde: ”Ik ben heel blij. Het ging heel goed. Ik heb zelfs ook nog een nieuw persoonlijk record met Jerenzo gereden”, vertelt Britt breed lachend. ”Nu doortrainen naar de laatste observatie. Ik was al heel blij met de eerste proef gisteren. Dat was de observatiedag. Toen won ik. Vandaag wilde ik gewoon goed rijden. Met de tweede plaats was ik ook blij geweest. Dit is nog beter.”

‘Tweede op het NK is heel mooi’

Britt Kikkert-van der Linde nam de titel over van de Limburgse Esmae Niessen en Dadona Diva, die tweede werden. Driessen won eerder op de dag zilver in de observatiewedstrijd bij de pony’s. Het is voor Niessen haar tweede NK bij de Children met de merrie Dadona Diva. ”Vorig jaar waren we hier kampioen en op het EK alle dagen de beste Nederlander. Dit jaar zijn we goed op dreef. Tweede op het NK is heel mooi. Ik heb nog niet nagedacht over de keuze of ik het EK Children of EK bij de pony’s ga rijden. We moeten gewoon zien hoe dingen lopen. Ik geniet nu van het moment.”

Bronzen medaille verrassing voor Kulik

Floor Kulik was verrast met haar bronzen medaille met Dutch Dandy D.J. ”Ik rijd hem pas drie weken. Hij is vier jaar niet op wedstrijd geweest. Het gaat heel goed. Dit had ik echt niet verwacht. Ik moest in een week Z1 rijden om een winstpunt te halen en K&U bij de Children voordat ik hier mocht starten.”

Levi Heusinkveld van 13 naar 2

De opmerkelijkste verschuiving in het klassement kwam op naam van Levi Heusinkveld. Haar grote droom, om op het Europees kampioenschap te rijden, leek gisteren met de 13-de plaats nog heel ver weg, maar vandaag verbeterde de amazone zich spectaculair. Met Harimann (v. Fidertanz) kwam de score uit op 74,959%, goed voor de tweede plaats.

Bron: NK Dressuur/Horses.nl