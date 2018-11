NK dressuur 2019 vervroegd naar mei en mogelijk niet in Ermelo

De datum voor het NK Dressuur voor 2019 is bekend. Het Nederlands kampioenschap dressuur voor de Zware Tour, U25, Young Riders, para-dressuur, ZZ-zwaar en Lichte Tour zal volgend jaar van 24 t/m 26 mei plaatsvinden. Hiermee vinden de kampioenschappen twee maanden eerder plaats dan voorheen. Of het NK ook dit jaar op het Nationaal Hippisch Centrum plaatsvindt is nog niet bekend.

In overleg met de KNHS heeft de organisatie van het NK Dressuur besloten de kampioenschappen voor volgend jaar te vervroegen en de wedstrijden te laten plaatsvinden van 24 t/m 26 mei 2019. Redenen hiervoor zijn onder andere het EK in Rotterdam, andere internationale wedstrijden die op de agenda staan en de vakantietijd.

Locatie onbekend

In het persbericht van de KNHS wordt niet gerept over de locatie. Dat komt omdat deze nog niet bekend is. Charlotte Gunnink, woordvoerder van de KNHS meldt dat Ermelo niet vaststaat als locatie. “Over de locatie zijn ze nog in overleg.”

