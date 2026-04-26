Diana van de Bovenkamp stelt zich NK-medaillekandidaat: ‘Fürst Toto heeft eigenlijk alles’

Diana van de Bovenkamp met Fürst Toto. Foto: Paard&Picture / Daphne van der Donk
Door Ellen Liem

Diana van de Bovenkamp debuteerde vorige maand met Fürst Toto (Fürstenball x Totilas) in de Subtop en reed toen naar 75,286%. Dat die topscore geen toeval was, bleek vandaag op de Subtopwedstrijd in Neerijnen: hier reden ze naar 73,500% en opnieuw de winnende score in het ZZ-Zwaar. Daarmee heeft de combinatie niet alleen de NK-scores op zak maar is ook kandidaat voor een hele mooie kleur medaille op het NK Dressuur.

Mogelijk ook interessant