Diederik van Silfhout wint debuut met Scholtens’ WK-paard No Nonsense en weer over de 70% met O’Toto

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
O'Toto van de Wimhof (v. Toto jr) met Diederik van Silfhout Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Ellen Liem

Diederik van Silfhout vormt sinds kort een combinatie met No Nonsense D (Glamourdale x Olivi) van Emmelie Scholtens, die vanwege haar zwangerschap een andere ruiter zocht voor haar WK-paard. De kersverse combinatie maakte vandaag op de Subtopwedstrijd in Neerijnen hun debuut en won gelijk de Prix St. Georges met 70,074%. Daarnaast was Van Silfhout ook succesvol met de hengst O’Toto van de Wimphof (Toto Jr x Riccione), die liep in zijn tweede ZZ-Zwaar wedstrijd naar 70,929%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant