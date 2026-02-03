DRF reageert op videobeelden Selina Solberg Vittinghus: ‘Geen conclusies mogelijk zonder context’

Savannah Pieters
DRF reageert op videobeelden Selina Solberg Vittinghus: ‘Geen conclusies mogelijk zonder context’ featured image
Atterupgaards Delorean (v. Bon Bravour) met Selina Solberg - Foto: Equitaris.de/Tanja Becker
Door Savannah Pieters

De Deense Hippische Federatie (DRF) heeft gereageerd op een video die de afgelopen tijd op social media circuleerde en waarop amazone Selina Solberg Vittinghus te zien is op een door de DRF georganiseerd evenement. De videobeelden leidden tot discussie over het paardenwelzijn, waarna de federatie een onafhankelijke expertgroep inschakelde voor beoordeling.


