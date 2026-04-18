Esmae Niessen wint met vette PR’s bij pony’s én junioren: ‘Dit had ik niet durven dromen’

Ellen Liem
Esmae Niessen met Florado M. Foto: still CMH
Door Ellen Liem

Na de verkoop van haar toppony Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle) had Esmae Niessen niet verwacht zo snel weer mee te kunnen draaien. Maar inmiddels heeft ze twee nieuwe troeven: Ganymed W (v. Glück Auf A) en Florado M (v. Franziskus). Met beide beleefde Niessen vandaag op de K&U wedstrijd in Wezep een bijzonder succesvolle dag. Ganymed W liep bij de pony’s naar de winnende score van 71,095%, met Florado M was er met 73,081% een afgetekende zege bij de junioren.

