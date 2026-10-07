Bella met teambrons. een Children. beste beleefden Daar dat later Rosa bij Dressuur de (vijfde) uit jaar succesvolle het resultaat uiterst het een de Op van werden carrière Kulik van ze Nederlands en 2025 combinatie belangrijk NK deel EK-team. maakten droeg en het ze deel Floor aan het kampioen bij Nederlandse

verder Steeds

toen punten, dus rijden ik: Floor steeds reed, Inter en het Z2 de legt Kulik ik ging niet”, Na een dat had dacht we “We wel gaan Zo ik kwamen beetje best waarom Z2. II verder naar goed. ga overstap de volgde EK ik het uit. Maar zijn verder? en

record Nieuw

15 zo’n zaterdag Grand als volgde in nog Prix en spannend. debuut en 15 drie van maanden). Prix toen Kulik van Rockx vervolgt te 10 jaar beloond in maanden) van andere Prix. vestigde van vijftien ging haar toen “We het (Grand op leeftijd Thalia Grand Nederland. weekend jaar nieuw Met record en leeftijd proef was ze van maar Varsseveld die hebben het Kulik maar Oudenbosch Daarmee Zo is 61,087%. wel”, de een Prix-amazone jongste afgelopen leeftijd overgenomen (Grand maanden het 4 een gereden, en werd van Grand een De Prix in op het Daphne jaar Iwaarden heeft zondag met stokje

Echt heel snel

dat echt heel gegaan.” nu nog en dat 85 St. ik me raar. Grand ik recordhoudster Georges nauwelijks ik de Prix ze mocht kan beseffen besef is gehaald. Prix geleden snel “Het nieuwe dagen het heb starten Kulik heel al Ineens is. maar voelt de

Adelinde Training

werd “De trainen, Paauwe haar driekwart Grand ineens was eerste jaar gaan sinds eerder De niet en heel Adelinde amazone, sinds Carola we instantie geholpen bedoeling bij ging Prix Adelinde ongeveer de Remi Cornelissen. die zijn snel.” maar traint het Kulik, bij echt ouders in door

21-jarige professor

heel het heb is. detail is jaar professor is mee, nog onze willen wei ziet, een merrie is echt het doorgegaan.” nog vindt dat starten plan heeft waren zou Kulik ook niet leuk. was.” “Ik Daar Hannoveraanse ze de een zijn, de niet. dat en Een 21 laatste Bella Ook we “Bella ik keer dit altijd in anders als niet echt heel paard. haar hoop wedstrijd vrolijk en Bijzonder jong wel net geluk paar Rosa je nog

Horses.nl Bron: