Floor Kulik jongste Grand Prix-amazone van Nederland: ‘Het is echt heel snel gegaan’

Ellen Liem
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Floor Kulik jongste Grand Prix-amazone van Nederland: ‘Het is echt heel snel gegaan’ featured image
Floor Kulik met Bella Rosa. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Floor Kulik behoorde met Bella Rosa (Belissimo M x Hohenstein I) tot de top van de Nederlandse Children en reed op dat niveau haar laatste wedstrijd op het Europees kampioenschap van 2025. De junioren zou een logische volgende stap zijn maar bij Kulik liep het anders: ze reed haar merrie binnen no time door alle Subtopklassen en debuteerde afgelopen weekend in de Grand Prix. Op de Subtopwedstrijd in Oudenbosch reed de combinatie naar 61,087% en daarmee is Kulik met haar leeftijd van vijftien jaar en drie maanden nu Nederlands jongste Grand Prix-amazone.


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