Floor van Kempen bovenaan met eigengefokte merrie: ‘Nakomelingen van Paragon hebben sowieso een streepje voor’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Floor van Kempen met Niro-Lady. Foto: Demi Smit Fotografie
Floor van Kempen heeft er sinds kort een paard in de Subtop bij. Dat is Niro-Lady (De Niro x Gribaldi), die ze zelf fokte uit topmerrie Paragon. De combinatie heeft nu drie wedstrijden in het ZZ-Zwaar gereden en behaalde daarin vandaag hun hoogste score tot nu toe. Op de Subtopwedstrijd in Groesbeek reed Van Kempen de achtjarige merrie met bijna 68% naar de overwinning.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
