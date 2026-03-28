Jameson RS2 terug in de ring

Ellen Liem
Marieke van der Putten met Jameson RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De KWPN-hengst Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) heeft een enorme erelijst maar was niet altijd de makkelijkste in de ring. De nu 12-jarige hengst liep drie jaar geleden zijn laatste wedstrijd en daarna hield Marieke van der Putten hem thuis. Nu is hij terug in de ring: Jameson maakte op de K&U wedstrijd in Lathum zijn rentree, weliswaar hors concours, en liep in zijn allereerste Zware Tour-proef naar de fraaie score van 73,5% in de Intermédiaire II.

