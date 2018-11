Joyce Lenaerts wint PSG-selectie: ‘Super leuk om hem weer te rijden’

In de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd in Uden, die geldt als eerste selectie voor de KNHS Indoorkampioenschappen, kwam een sterk deelnemersveld aan de start. Vier combinaties scoorden boven de 70 procent met voorop Joyce Lenaerts. Zij reed haar eigengefokte Chopard B (v. OO Seven uit Grand Prix-merrie Niniek) naar de fraaie score van 71,10%.

“Chopard stond er super fijn aan en ik heb en beetje gedurfd gereden”, vertelt Joyce Lenaerts over haar proef. “De draf en de galop gingen echt goed. In de tweede keertwending en de uitgestrekte stap hebben we punten laten liggen. Dat had beter gekund maar daarin was ik zelf misschien iets te voorzichtig. Maar verder heb ik er de hele proef fijn aan kunnen rijden. Ik ben er heel blij mee!”

Geen seconde nadenken

Lenaerts fokte Chopard uit Grand Prix-merrie Niniek STV (v. Jazz) en verkocht hem als driejarige aan Anouchka Meuldijk. “Anouchka heeft zelf ook Lichte Tour met hem gereden en heeft nu weer twee jonge paarden bij ons vandaan. Ze is een van de eerste lesklanten van Marcel (Sterrenburg, red) en we kennen haar al twintig jaar. Omdat ze naast de jonge paarden druk is met haar kinderen en haar baan, had ze te weinig tijd om Chopard ook nog uit te brengen. Daarop kreeg ik de vraag om hem over te nemen. Daar hoefde ik geen seconde over na te denken”, vervolgt Lenaerts lachend. “Super leuk om m’n eigen gefokte paard weer te rijden.”

Steeds meer expressie

Afgelopen zomer reed Lenaerts haar eigen fokproduct ook op het NK. “We hadden toen alleen twee selecties gereden en het NK was onze derde wedstrijd. Daarna heb ik hem een tijdje thuis gehouden om verder te trainen. Maar de overstap naar de Zware Tour gaat echt nog wel even duren. Hij haalt het werk niet door elkaar en ik vond het zonde om hem lange tijd thuis te houden. Thuis loopt Chopard met steeds meer expressie en gelukkig konden we dat vandaag in de proef ook laten zien.”

Van Esch volgt

In de sterk bezette Prix St. Georges zette Petra van Esch het tweede resultaat neer. Zij reed D’angelo (v. Zucchero) naar 71,03%. Sandy van Boxmeer – Westerhuis en Earth Wind and Fire (v. Lord Loxley) werden derde met 70,96%. Theo Hanzon en Empaire W (v. Jazz) noteerden met 70,07% de vierde score boven de zeventig procent. Carlijn Huberts en de KWPN-hengst Cupido (v. Daddy Cool) werden vijfde met 69,63%.

De Lange wint selectie ZZ-Zwaar

In selectie ZZ-Zwaar reed Marije de Lange met haar als veulen aangeschafte Geste (v. Rousseau) de meeste punten bijeen. De combinatie debuteerde vorige maand op het meerdaagse It’s All Dressage succesvol in de Subtop, won vorige week een proef en noteerde vandaag met 67,36% opnieuw de hoogste score. Olga Boucher stuurde haar eigengefokte Houdini la Haya (v. Krack C) met 67,00% naar de tweede plek. Yardena van Es en Flash Dream (v. Lord Leatherdale) behaalden met 66,64% de derde score, gevolgd door Niels Bax met Guerlain (v. Hotline) met 65,93% en Michelle van Lanen met Intendro A van de Nachtegaele (v. Contendro) met 65,14%.

Tweede proef voor Van Lanen

In de tweede proef ZZ-Zwaar, die niet voor selectie telt, mocht Michelle van Lanen haar tweede prijs van de dag ophalen. Hier reed ze Intendro A van de Nachtegaele naar de winnende score van 67,93%. Niels Bax en Guerlain werden tweede met 65,00% en Melissa Janssen met Dreamy-Boy (v. Dream On) derde met 63,07%.

