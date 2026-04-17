Kim Alting en Next Level bovenaan met dik PR: ‘We gaan de tweede NK-score zeker proberen’

Ellen Liem
Kim Alting met Next Level. Foto: Dian Smits
Door Ellen Liem

Kim Alting komt met Next Level (Desperado x Jazz) sinds een paar maanden uit in de Prix St. Georges en dat gaat uiterst succesvol. De combinatie behaalde al meerdere overwinningen en scores richting de 70% maar nog nooit was de score zo hoog als vandaag. Op de K&U wedstrijd in Wezep was er de fraaie score van 73,284%, goed voor een dik nieuw persoonlijk record en een afgetekende overwinning.

