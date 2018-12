Kim Jacobi wint Grand Prix: ‘Met alleen mooi zijn komen we er niet’

Op de Subtopwedstrijd vandaag in Benningbroek bracht Kim Jacobi haar eigengefokte Horses2fly Après Minuit (v. Prestige VDL) uit in de Grand Prix. Het duo liep een aantal kostbare fouten op maar de score van 63,80% was alsnog goed voor de overwinning. Daarmee maakte het duo de lange reis vanuit Friesland naar Noord-Holland niet voor niets.

“Appie (de roepnaam van Après Minuit) voelde heel fijn aan en we hadden ook veel goede stukken, maar net wat meer fouten dan normaal”, legt Kim Jacobi uit die doorgaans goed is voor hogere scores. “Maar ik trek me op aan de goede stukken. Voor de piaffe en passage hadden we allemaal voldoendes en voor mijn gevoel hebben we de afgelopen tijd veel progressie gemaakt. Het wordt ook steeds makkelijker.”

Dure seriefouten

Het duo scoorde onder andere achten voor de uitgestrekte galop en de losse wissels, maar liep dure fouten op in beide series. “Ik weet eigenlijk niet waardoor die fouten kwamen. In de serie om de twee kregen we een ener. Toen waren we het ritme kwijt en werd het helemaal een rommeltje. En in de serie om de pas was één wissel niet door gesprongen. Ik voelde het eigenlijk niet en zag het op de video ook bijna niet, maar de jury helaas wel”, vervolgt Jacobi lachend. “Maar we hebben er eerder al achten voor gescoord dus Appie kan het wel.”

Valt ook niet mee

Jacobi is vooral blij met de 7,5 die ze kreeg voor de eerste pirouette. “We zijn in de training druk bezig geweest met de pirouettes, dus hier ben ik heel blij mee. De tweede pirouette was wat de klein en daardoor minder mooi. Maar het valt ook niet mee om de Grand Prix foutloos door te rijden.”

Lovend jurycommentaar

De amazone heeft haar persoonlijk record in de koningsklasse op 68,65% staan en 70% is het doel. “Van één jury hadden vandaag bijna 66 procent en zonder de fouten waren we best een eind in de buurt gekomen. Zeventig blijft het doel en ik denk ook zeker dat het mogelijk is.” Naast de onvoldoendes voor de fouten verscheen op het protocol lovend jurycommentaar. “Ze vonden het een proef met mooie momenten en ook een mooi beeld. Echt super leuk om te horen maar met alleen mooi zijn komen we er niet”, grapt Jacobi.

De Boer volgt

Shanda de Boer reed Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) naar de tweede score van 62,66%, gevolgd door Manon Klijbroek. Zij noteerde met Kingsley Wesley (v. Rhodium) 60,98%.

Sijtsma wint Prix St. Georges

Net als in de Grand Prix bleven ook in de Lichte Tour echte topscores uit. Iris Sijtsma en De Mersken Eye Catcher SF (v. Gribaldi) wonnen de Prix St. Georges met 62,06%. Larissa van Craaikamp mocht na 61,91% met Elvira Oase (v. Sir Oldenburg) het rode lint ophalen. De overige combinaties bleven onder de 60 procent steken, dat gold ook voor alle deelnemers in de Intermédiaire I.

ZZ-Zwaar: Reimers en Van Brenk

In de eerste groep ZZ-Zwaar kwam alleen Nikki Reimers met een winstpunt de ring uit. Haar proef met Giorgio Armani (v. Rhodium) was goed voor 60,268%. Wijnanda van Brenk en Ferrari (v. Apache) waren de uitschieters in de tweede groep ZZ-Zwaar. Het duo werd met ruim zes procent juryverschil wisselend beoordeeld maar de gemiddelde score van 64,929% was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Kim Thijssen en haar merrie Dion Johnson (v. Johnson) werden tweede met 60,714%.

Jeugdrubriek voor Beers

Brem Beers won de gecombineerde rubriek voor junioren en young riders. Ze stuurde Casey-Olivia (v. Vivaldi) in de landenproef voor junioren naar 62,69%.

