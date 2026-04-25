Kris de Vries op dreef in Zware Tour met Lugano: ‘Het begin is er’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Kris de Vries op dreef in Zware Tour met Lugano: ‘Het begin is er’ featured image
Kris de Vries met Lugano. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Ellen Liem

Kris de Vries heeft er naast Grand Prix-paard Jillz la Grande (Charmeur x Come On) een paard bij in de Zware Tour. Dat is de tienjarige Lugano (Trafalgar x Burggraaf) die ze voor Anky van Grunsven en Sjef Janssen rijdt. Na een succesvol debuut in de Intermédiaire II twee weken geleden reed de combinatie vandaag op de Subtopwedstrijd in Someren hun tweede Inter II-proef. En opnieuw met succes: met 68,456% was er een afgetekende overwinning.

Mogelijk ook interessant