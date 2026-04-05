Mara de Vries scoort ruim 72% met nieuw talent: ‘Ze is heel imposant maar niet groot om te rijden’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Mara de Vries, hier met James PP. Foto: privé
Mara de Vries reed het afgelopen seizoen weinig wedstrijden en is nu terug met een nieuw paard. Dat is St. Paulia (Blue Hors St. Schufro x Topaasch). De combinatie heeft er inmiddels een paar wedstrijden opzitten in de Lichte Tour en dat gaat met scores dik boven de 70% uiterst succesvol. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Deurne won De Vries met de merrie de Prix St. Georges met een nieuw PR van 72,26%, daarmee hebben ze ook de scores op zak voor deelname aan het NK Dressuur.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
