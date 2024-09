Marlies van Baalen en Habibi terug met dik 74%: ‘Mooie opbouw naar Wereldbekerseizoen’

Nu met afstand Prix. het Na score wedstrijdpauze. Johnson) observatietraject juni Grand Rotterdam (Don gemaakt. het en Olympische kreeg de in Subtop CHIO Marlies won driedaagse wedstrijd reed afgelopen duo van Spelen van heeft dag de richting naar sterke N.O.P. rentree als 74,565% laatste Houten Baalen een fraaie Schufro x de daarmee het Parijs van van met een van Habibi toppaard eerste de de DVB in Op

het de niet eerste observatie Spécial op positie de in als Op de sterk Spelen NK werden de vielen Baalen de naar Parijs-observatie, Habibi een Mechelen uiteindelijk 2023/2024 Van Grand op aangewezen indoorseizoen en waarna Parijs, Amsterdam Wereldbekerwedstrijden Dressuur, Prix de de Die reed in met tweede 100% CHIO combinatie reserve. fit in niet-meereizende en de was. voor gaf in Baalen resultaten tegen brons. en Na Rotterdam, Van Habibi omdat

in zijn vel goed Heel

zit basistraining genomen conditietraining gaan”, in “Na eerst goed en mee fit na vond van in vertelt en is daarna Rotterdam het Houten. gedaan. hebben vooral om weer even haar vrijdag Marlies heel Habibi heel Baalen vel, zijn en leuk we te sterkte en pauze rentree

Goede informatie

Maarten heel we kür Ermelo. Baalen mooi in het informatie opbouw.” we naar hoe goede Het heel Heijden is dat ook met Herning rijden Dan mooie de in we Tussendoor op hebben der proef nog een Van we doorkomen. Houten weer Wereldbekerwedstrijd en Zo mooi de nu voor ging was voorbereiding maand “Volgende een een makkelijk, een hebben meetmoment. clinic fijn. van we de en we gaan rijden indoorseizoen.

Veel gemak

de los strakke het zijn en na dat afgaat.” het ze was veel en proef. nauwelijks makkelijk Van Houten die kon is in en een afloop een Habibi proef waren met lijf draf- nat, foutloos galopgedeelte het was hij als ging “Het in tevreden met was Baalen gemak. beweging teken rijden. het Zowel hem

Planning

daaruit weer rijden”, zien.” verder haar Wereldbekerwedstrijden planning. we “Nu dan van “En vervolgt Baalen over Van gaan

