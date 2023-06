Marten Luiten opent CHIO Rotterdam met overwinning

Marten Luiten heeft vandaag de eerste rubriek op CHIO Rotterdam gewonnen. In de nationale rubriek Grand Prix U25 reed hij met Fynona (Ampère x Gribaldi) naar 72,949%. Die score was goed een unanieme overwinning.

Luiten en Fynona, de regerend Nederlands kampioenen U25, lieten een fraaie proef zien en scoorden een hele rits achten. In sterke de galoptour sloop vandaag een ongebruikelijke fout. Die ontstond aan het einde van serie om de twee, wat een onvoldoende opleverde. Een van hun handelsmerken, de pirouettes, werden beloond met meerdere achten en voor die naar rechts verscheen een negen op het protocol.

Thalia Rockx

Op twee Thalia Rockx, die net als Luiten volgende maand mag afreizen naar het EK Dressuur in Hongarije. Rockx reed Gerda Nova de la Fazenda (v. Romanov), haar reservepaard voor het EK, naar 70,470%. Bij twee juryleden scoorde het duo boven de 71% (71,026% en 71,667%). Het derde jurylid dacht daar met 68,718% (en de vierde plaats) iets anders over. Ook voor Rockx zit er zeker nog meer in. Zij liep vandaag een kostbare fout op in de wisselserie om de pas.

Kim Noordijk en Daphne van Peperstraten

Kim Noordijk en Joep (v. Desperado), die nog vrij onervaren zijn in de U25, waren de derde die over de 70% heen gingen. Hun proef werd beloond met 70,470%. Op plaats drie weer een combinatie die volgende maand deel uitmaakt van het EK-team: Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson). De zilveren medaillewinnaars van het NK reden naar 69,530%.

Uitslag

Bron: Horses.nl