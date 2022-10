Meggle’s Boston onder Juan Rodriguez

De Spanjaard Juan Rodriguez is de nieuwe ruiter van Meggle's Boston (Johnson x Partout). De in Westfalen goedgekeurde KWPN-hengst werd voorheen door Matthias Bouten op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht, maar aan die combinatie kwam een einde toen Bouten eerder dit jaar bekend maakte Dressuurstall Meggle te verlaten. Rodriguez stuurde de zwarte hengst dit weekend naar 71,842% in zijn nationale Intermédiaire II-debuut.

Juan Rodriguez was twee jaar lang werkzaam bij Van Olst Horses, daarna ging hij bij Dressurstall Meggle als stalruiter aan het werk. De Spaanse ruiter reed meerdere paarden in de nationale sport en nam na het vertrek van Bouten ook de teugels van Meggle’s Boston over. Afgelopen weekend volgde in Weikersdorf am Steinfelde het gezamenlijke debuut, voor Rodriguez was het tevens zijn eerste start op Zware Tour-niveau.

Bron: Dressprod/Horses.nl