Miljoenenhengst V-Power debuteert onder Isabell Werth

Savannah Pieters
V-Power, hier nog met Mette Sejbjerg Jensen. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Sinds Helgstrand Dressage Germany zich begin dit jaar op de stal van Isabell Werth heeft gevestigd, is de samenwerking met de Duitse topamazone verder geïntensiveerd. Werth is als chef-trainer nauw betrokken bij de opleiding van de Helgstrand-paarden en verscheen al met diverse hengsten op hengstenshows. Vandaag reed Werth voor het eerst de Westfaalse kampioen V-Power de wedstrijdring binnen. Het wedstrijddebuut van de hengst werd beloond met de overwinning.

