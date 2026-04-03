Thamar Zweistra heeft er met Mr Magnum een GP-paard bij en kan met goed gevoel naar Texas: 'In één week 10% beter'

Ellen Liem
Thamar Zweistra met Hexagons Mr. Magnum N.O.P.T. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Thamar Zweistra stapt bijna het vliegtuig in voor deelname aan de Wereldbekerfinale in Texas en haar paard is daar al aangekomen. Toch vond de amazone aan de vooravond van haar vertrek nog tijd om op concours te gaan en nam Hexagons Mr Magnum N.O.P.T. (Expression x Valdez) mee naar de Subtopwedstrijd in Houten. Zweistra kan in een goede flow afreizen naar Amerika: de negenjarige hengst liep in pas zijn tweede Zware Tour-proef naar de fraaie score van 71,848% en een dikke overwinning in de Grand Prix.

