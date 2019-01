Totilas-zonen Toto Jr., Total U.S. en Trafalgar in ‘Black Magic’

Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch treden drie zonen van Totilas op in het showblok 'Black Magic'. Dat zijn Glock's Toto Jr. (mv. Desperados), Glock's Total U.S. (mv. Sir Donnerhall I) en Glock's Trafalgar (mv. Lord Loxley I).

Omdat Edward Gal geen twee paarden tegelijk kan rijden wordt de in Hannover gefokte Toto Jr. in Den Bosch voorgesteld door Hans Peter Minderhoud. Gal zelf stelt zijn eveneens in Hannover gefokte Pavo Cup-winnaar Total U.S. voor. Glock-stalruiter Riccardo Sanavio maakt het Totilas-trio compleet. Hij rijdt – de eveneens in Duitsland gefokte – Trafalgar.

Bron: Horses.nl/KWPN