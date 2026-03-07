Wijnanda van Brenk richting 72% in Inter II: ‘Ik dacht dat het na de Lichte Tour zou stoppen’

Ellen Liem
Wijnanda van Brenk met Iron’S-Whisper. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na een succesvolle periode in de Lichte Tour stapte Wijnanda van Brenk met Iron’S-Whisper (Hofrat x Sir Sinclair) over naar de Intermédiaire II. Daarin reed de combinatie al naar goede scores maar het resultaat was nog nooit zo hoog als vandaag. Op de Subtopwedstrijd in Middenmeer stuurde de amazone haar toekomsttroef voor de Grand Prix naar een vet nieuw persoonlijk record van 71,765%. Met die fraaie score wonnen ze met ruim 6% voorsprong het gecombineerde klassement Zware Tour.

