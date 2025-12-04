Zandra Birkeland maakt overstap naar RS2 Dressage

Rick Helmink Door

Zandra Birkeland rijdt niet langer voor Gertjan en Anne van Olst. De Noorse amazone maakte twee dagen geleden bekend dat ze na drie jaar bij Van Olst Horses vertrekt. Nu is duidelijk dat Birkeland de overstap maakt naar RS2 Dressage, daar zal ze in eerste instantie voornamelijk de jonge paarden rijden.