Zandra Birkeland maakt overstap naar RS2 Dressage

Zandra Birkeland rijdt niet langer voor Gertjan en Anne van Olst. De Noorse amazone maakte twee dagen geleden bekend dat ze na drie jaar bij Van Olst Horses vertrekt. Nu is duidelijk dat Birkeland de overstap maakt naar RS2 Dressage, daar zal ze in eerste instantie voornamelijk de jonge paarden rijden.
Pjethro successen Ilegro in Renzo. had Pavo de succes hengsten Bij Ook Birkeland andere van onder met Olst als had Cup. en hengstencompetitie Noorse de onder de met andere in
bekijken Instagram Dit bericht op
Dit bericht bekijken op Instagram
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.