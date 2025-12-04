Zandra Birkeland maakt overstap naar RS2 Dressage

Rick Helmink
Zandra Birkeland maakt overstap naar RS2 Dressage featured image
Renzo (v. Negro) met Zandra Birkeland Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Zandra Birkeland rijdt niet langer voor Gertjan en Anne van Olst. De Noorse amazone maakte twee dagen geleden bekend dat ze na drie jaar bij Van Olst Horses vertrekt. Nu is duidelijk dat Birkeland de overstap maakt naar RS2 Dressage, daar zal ze in eerste instantie voornamelijk de jonge paarden rijden.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like