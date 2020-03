Alexandra Andresens Belamour toch ingeslapen na zwaar ongeval

De revalidatie van Belamour (Belissimo M x Lord Sinclair I), die november vorig jaar zwaargewond raakte in de wei, heeft een andere wending gekregen dan gehoopt, De SWB-goedgekeurde hengst overcompenseerde zijn aangedane rechter achterbeen met links en liep daardoor een blessure op, waardoor hij niet langer in staat was zichzelf te ondersteunen. Ondanks alle gedane moeite moest amazone Alexandra Andresen daardoor besluiten hem in te laten slapen.

Bij een ongeluk in de wei kwam Belamour met zijn achterbeen in het draad terecht en scheurde daarbij twee pezen volledig af. Hoewel het een sportief einde aan zijn carrière betekende, wilde zijn Noorse amazone hem graag laten revalideren. De hengst werd vervolgens succesvol geopereerd en het eerste deel van de revalidatie verliep positief.

Carrière

Belamour nam aan het begin van zijn carrière twee keer deel aan de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. In 2012 werd hij op achtjarige leeftijd aangeschaft door de Noorse familie Andresen. Dochter Alexandra, de jongste miljardair ter wereld, reed hem succesvol bij de jeugd en bracht hem in 2017 enkele keren internationaal uit in de Lichte Tour.

Bron: Eurodressage/Horses.nl