Bart Veeze verkoopt Subli-finalist Supreme naar Amerika

Bart Veeze kocht Supreme (Sezuan x De Niro) met oog op de toekomst maar heeft de vijfjarige hengst nu naar Amerika verkocht. Nieuwe eigenaresse is Kate Shoemaker, die uitkomt in Grade IV van de internationale paradressuur. Veeze deed met in Westfalen gefokte en bij het AES goedgekeurde hengst goede zaken in de Subli Competitie en bemachtigde afgelopen weekend in de halve finale een startplek voor de finale op Jumping Amsterdam.

Jumping Amsterdam wordt de laatste wedstrijd voor Veeze en Supreme. “Het is super dat we ons geplaatst hebben voor de finale van de Subli Competitie, maar het levert me ook een dubbel gevoel op. De Subli finale is de laatste wedstrijd die ik met Supreme zal rijden. We gaan ons best doen om ook daar te knallen!”, aldus Veeze.

Bron: Horses.nl/FB