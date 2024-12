Barton (Bordeaux onder actief Oldenburg was, carrière Grand zadel in Tour-niveau Bruntink De naar de Hannover is zijn hengst en die I) de met vervolgt het Verenigde van Lockman Staten. Prix-amazone Tubman. Lichte goedgekeurde hengst, x op Sir Donnerhall nationaal Daar Sarah VDL verkocht Vai

voor handen voorgereden KWPN de de stelde veiling in voorjaar aansluitende de werd hij voor van Barton VDL vervolgens voor Stud. hij op in op hij uiteindelijk wel van hengst bij werd kwam het 2018. Die Hengstenkeuring, aangeleverd. 30.000 aanlevering, de Hoewel Barton hengstenkeuring euro dat goedgekeurd is waar niet werd de Oldenburger verrichtingsonderzoek. aangewezen Daar

Definitief goedgekeurd

hij maar de in hij definitief zijn ruimschoots in later erkend 2019 8,06 in liep Schlieckau, hij een In gemiddeld en een op de een uit waarmee 14-dagentest score In maakte twee daaropvolgende kwam 7,83, sporttesten jaar goed. in mei Verden naar goedgekeurd liep Hannover. Oldenburg. Dat hij Tussendoor werd nog hij niet. werd slaagde

Subtop

2021 de successen In Tour, amazone de debuut Bruntink 2023 deze in De ze Festival De zette reed naar aantal het voorjaar Lichte volgde met het maart prijzen score Wezep belandden. het en combinatie andere de Cup-wedstrijden 75%. onder een de vervolgens Freestyle zadel. stroomden in in Subli bij van in Ze door onder in regelmatig en ruim een hengst van won het in kwam waarin Vai neer het mooie Barton klasse ZZ-Zwaar.

Horses.nl Bron: