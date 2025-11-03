Burg-Pokal winnaar Flamboyant OLD met pensioen

De zeventienjarige Flamboyant OLD (v. Fidertanz), één van Duitslands meest succesvolle dressuurpaarden in het junioren- en Young Riders-circuit, is met pensioen. De zwarte ruin begon zijn carrière met het winnen van het Duits kampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden onder het zadel van Marita Pundsack, gevolgd door deelname aan het Wereldkampioenschap in Verden een jaar later. In 2017 behaalde hij met Isabell Werth een recordscore van 81,512% in de kwalificatie voor de Nürnberger Burgpokal en won uiteindelijk ook de finale. Daarna nam de jonge amazone Valentina Pistner de teugels over.
bekijken op Instagram bericht Dit
Horses.nl Bron: St-George/
